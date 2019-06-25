Поляка посадили на 14 лет за С-300

Подсудимый пытался вывезти детали ЗРК за границу

Гражданину Польши Мариану Радзаевски, признанного виновным в попытке вывезти секретные комплектующие С-300 за границу, дали 14 лет колонии строгого режима.

Соответствующий приговор предпринимателю из Белостока огласил Московский городской суд в соответствии с 276 УК РФ "Шпионаж".

Как сообщает телеканал "360", уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем содержались сведения, касающиеся государственной тайны. О подробностях сообщал лишь Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По его данным, Радзаевски был задержан с поличным при попытке совершения сделки.

Российское ведомство опубликовало видеоролик задержания. Судя по кадрам, запчасти у него нашли в багажнике машины. Также у обвиняемого изъяли крупную сумму денег.

Радзаевски находился под стражей с апреля прошлого года. Свою вину оно по-прежнему отрицает, уже известно, что его адвокаты будут обжаловать приговор.