"Адмирал Горшков" на Кубе вывел из себя американцев

Фрегат с "Калибрами" находится в 250 км от Майами

Отряд российских кораблей в порту Гаваны вызвал большой резонанс в западных СМИ. "Адмирал Горшков" с крылатыми ракетами "Калибр" и группа сопровождения изрядно нервирует Белый Дом. Об этом пишет Washington Post.

Во-первых, Куба меньше, чем в двухстах километрах от американской Флориды, во-вторых, сам факт дружественного визита российских кораблей не может радовать Вашингтон, как и аналогичный визит в Венесуэлу.

Наконец, визит "Горшкова" отдает эхом Карибского кризиса, когда размещение на Острове свободы ракет в ответ на американские боеголовки в Турции едва не привело к началу Третьей мировой войны.

Впрочем, военные эксперты настроены не так воодушевленно. Как уточняет телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах", кроме самого фрегата, в отряд входят лишь вспомогательные суда.

А именно: судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

По мнению авторов блога, это страховка, так как вокруг на тысячи миль нет баз, где "Горшков" мог бы пополнить запасы топлива и починиться в случае необходимости. Поэтому он отправился в поход в сопровождении трех вспомогательных судов.