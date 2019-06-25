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Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Корабли увели в неизвестном направлении

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск" вместе с буксиром "Яны Капы", задержанные в Керченском проливе неожиданно пропали. Как сообщает "Крым. Реалии", корабли исчезли из акватории стоянки "Генмол" в Керчи. Именно сделанные в этой гавани фотографии судов облетели весь мир. В ФСБ России информацию о перемещении судов никак не прокомментировали.

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.


Александр ИЛЬИН
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