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В Ливии сожгли "Градами" украинский самолет-гигант

Фото: commons.wikimedia.org
Украинцы обвиняют в уничтожении Ан-124 Россию

В Триполи прицельным огнем из "Градов" был расстрелян самолет Ан-124 (5A-DKN) "Руслан" ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.


Об этом накануне написал в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников. По его словам, самолет был атакован после того, как в "российском пропагандистском блоге" Diana _ mihaylova в "Живом журнале" появилось видео панорамы аэропорта Триполи, на котором Ан-124 стоял целым и невредимым. Трубников назвал это "интересным совпадением", намекая, что самолет был уничтожен по российской наводке. Немного позже сообщение об уничтожении "Руслана" опубликовала и пользователь Diana _ mihaylova в ЖЖ.

Ан-124 (5A-DKN) был выпущен в 1994 году, в Ливию его продали в 2001-м, а свой последний полет он совершил в 2010 году и с тех пор находился на стоянке. Аналогичный Ан-124 с номером 5A-DKL этой же авиакомпании находится на складе в Киеве.

"Русланы" могут использовать как для грузовых авиаперевозок, так и в военных целях. Так, в ВКС РФ насчитывается 16 самолетов-гигантов. С грузоподъемностью 150 тонн он может взять в отсек тяжелую бронетехнику, С-400 или ОТРК "Искандер". 

Александр ИЛЬИН
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