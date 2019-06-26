У F-35 рассекретили внутреннюю начинку

В интернете опубликовали закрытые данные

Пользователь "Живого журнала" Colonelcassad опубликовал в своем блоге часть документации на F-35, в которой есть немало интересного. В частности, показана градация союзников. "Партнером первого уровня" ожидаемо является Великобритания, в скобочках даже помечено почему – "инвестировала $2 млрд".

Италия – партнер второго уровня, Канада – третьего. Как известно, Рим планирует купить 90 истребителей F-35, правда неясно, в какие сроки. Канада также принимает участие в программе F-35. Австралия, Израиль и Сингапур вообще включены в общую систему безопасности.

Интересно, что Турция все еще есть на карте F-35, однако возможно, что это не самый последний вариант. После того, как Эрдоган поставил точку с С-400, шансов, что Анкара получит F-35, нет, и турецкие власти это не очень волнует. К сожалению, отсутствует слайд с градацией потенциальных противников, где на первом и втором местах должны быть по идее Россия и Китай.

Зато на слайдах показана картинка, которую пилот видит на встроенном в визор дисплее. Зелеными кружками обозначены "дружественные силы". Ракеты класса "воздух-воздух" изображены в виде ромбов, а бомбы и ракеты "воздух-земля" – треугольников.

Кроме графики с комплектующими самолета, внимания заслуживает и рисунок кабины. До сих пор Пентагон не публиковал фотографии приборной панели истребителя.

Также показано, как работает поглощающее сигналы радара покрытие самолета. Имеет место так называемая "блуждающая волна" (traveling wave), когда сигнала радара с земли не отражается, а "ходит" по обшивке истребителя.