Русские сделали беспилотник из совы Гарри Поттера

Британцы раскусили коварный план Москвы

Российский беспилотник в виде кричащей совы с "Армии", который во вторник вызвал настоящую истерику в телеграм-каналах, произвел не меньшее впечатление на британских журналистов, которые, к слову, отнеслись к разработке серьезнее.

Таблойд Daily Mirror сравнил разведывательный БПЛА с полярной совой Буклей из фильма про Гарри Поттера. "Ночной хищник" сможет максимально близко подобраться к позициям противника и навести артиллерию и навигацию.

По мнению издания, необычный внешний вид сделает аппарат намного незаметнее, а использовать ее лучше всего в Арктике, где Россия как раз наращивает свое присутствие.

"Крылатый" беспилотник оснащен лазерным дальномером для наведения авиации и артиллерии. В открытой пасти, судя по всему, находится камера. Вес совы всего 5 кг, а в воздухе она может находиться до 40 минут, то есть относительно недолго. Но этого хватит, чтобы нанести на цели, например, минометный расчет. И никакой магии.



