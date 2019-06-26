Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Русские сделали беспилотник из совы Гарри Поттера

Фото: www.globallookpress.com
Британцы раскусили коварный план Москвы

Российский беспилотник в виде кричащей совы с "Армии", который во вторник вызвал настоящую истерику в телеграм-каналах, произвел не меньшее впечатление  на британских журналистов, которые, к слову, отнеслись к разработке серьезнее.

Таблойд Daily Mirror сравнил разведывательный БПЛА с полярной совой Буклей из фильма про Гарри Поттера. "Ночной хищник" сможет максимально близко подобраться к позициям противника и навести артиллерию и навигацию.


По мнению издания, необычный внешний вид сделает аппарат намного незаметнее, а использовать ее лучше всего в Арктике, где Россия как раз наращивает свое присутствие.

"Крылатый" беспилотник оснащен лазерным дальномером для наведения авиации и артиллерии. В открытой пасти, судя по всему, находится камера. Вес совы всего 5 кг, а в воздухе она может находиться до 40 минут, то есть относительно недолго. Но этого хватит, чтобы нанести на цели, например, минометный расчет. И никакой магии.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей