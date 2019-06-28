Раскрыт главный секрет автоматов Калашникова

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В 1940-е гг. в Советском Союзе велись испытания новейшего
автоматического стрелкового оружия, которые возглавлял конструктор Алексей
Судаев. Работа осталась незаконченной из-за его внезапной смерти. Об этом
говорится в уникальных архивных документах, которые рассекретило Министерство
обороны РФ.
На форуме "Армия-2019" Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов, отражающих результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943–1945 годах. Среди бумаг – отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм, изготовленного Судаевым, передает ТАСС.
Специалисты того времени склоняются к мысли, что именно судаевский автомат должен был стать основным огнестрельным оружием советской армии. Но испытания прервала смерть конструктора в 33-летнем возрасте. В итоге некоторые наработки Судаева были использованы при создании автомата Калашникова.
"Развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути",
– отметил, представляя архивные документы, начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.
Другой любопытный документ, представленные на форуме, – это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 миллиметра. Благодаря этим свидетельствам эпохи можно проследить путь создания и совершенствования самого популярного автоматического оружия в мире.
Алексей Судаев – известный советский конструктор стрелкового оружия. В годы Великой Отечественной войны создал пистолет-пулемет Судаева (ППС), который массово производился в блокадном Ленинграде в 1942–1943 годах. Оружие сыграло заметную роль в победах Красной армии на заключительном этапе войны.
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