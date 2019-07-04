Пентагон развернет массированную контратаку, если Россия нападет первой

Вооруженные силы США получили четкие указания о том, как действовать в случае угрозы ядерного удара со стороны России. Подробности этого плана раскрыл начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн.



Для начала американские военные предпримут полномасштабную контратаку. Она будет проведена вместе с союзниками по НАТО. Контратака будет включать применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций, а также аэромедицинских команд, "обученных и готовых к ведению продвинутой войны", передает Daily Express.

По словам Гольдфейна, при таком сценарии на красном телефоне в его кабинете загорится три кнопки. После этого генерал свяжется с главой Европейского командования ВС США Тодом Уолтерсом. Затем для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты американские и натовские боевые самолеты.

Обычно продолжительность полета МБР составляет 20 минут. Поэтому у сил США и НАТО будет достаточно времени, чтобы уничтожить вражеские ракеты в небе с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

Вторым пунктом плана действий будет контакт с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси. Ему будет отдана команда начать ответные действия на американской территории. Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар с помощью технологий Пентагона, которые позволяют выявить среди ложных целей настоящую боеголовку.

Последним пунктом в трехкомпонентной контратаке станет задействование атомных подводных лодок, "которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды". Их участие "заставит противника подчиниться".

В завершение генерал свяжется с командующим Стратегическим командованием США Джоном Хайтеном. От него потребуется кратко изложить Гольдфейну, какую ядерную атаку можно совершить для "сдерживания" противника.

Обсуждение сценариев ядерного противостояния актуализировалось после того, как Вашингтон принял решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ответ Россия предприняла аналогичный шаг. По мнению экспертов, это негативно скажется на международной безопасности.