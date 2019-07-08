Найден способ уничтожить F-35

Истребители уязвимы в ближнем бою, поэтому им дадут в пару F-22

Летчики F-35 после серий учений пришли к выводу, что если F-22 создан для превосходства в воздухе, "тридцать пятого" лучше использовать для поражения огневых точек противника на земле. Несмотря на феноминальную ситуационную осведомленность в воздухе, пилоты F-35 рискуют проиграть в бою более мощным истребителям, если последние не будут поражены на большом расстоянии.

Журнал The National Interest приводит слова подполковника ВВС США Джорджа Уоткинса, который пилотирует F-35, а раньше летал на F-15 и F-16. По его словам, благодаря самым своевременным датчикам, летчик получает настоящее господство в воздухе.

"Я знаю, кто находится в воздухе поблизости, кто кому угрожает, как нужно действовать дальше. У вас просто нет этого всего сразу на платформе четвертого поколения!", – восторгается летчик.

Тем не менее, относительно небольшая мощность, по сравнению с тем же российским Су-35С, может сыграть злую шутку с американцем, поэтому для этого ему лучше позвать на помощь F-22.

Что же касается подавления средств ПРО противника, F-35 идеален. Истребитель может взять "умные" бомбы во внутренний отсек, а специальный радар (Synthetic Aperture Radar) позволяет "видеть" землю несмотря на любую погоду или облачность.

На данный момент американцы проводят учения, в которых F-22 и F-35 действуют парой, расчищая дорогу истребителям четвертого поколения, вооруженным до зубов.

В ходе учений Red Flag истребителям F-35 удалось одержать 15 побед и проиграть только один раз. Еще несколько лет назад мир облетело видео, на котором французский "Рафаль" условно сбивает F-35. Уже тогда стало понятно, что сила "тридцать пятого" в нанесении опережающих ударов, но в ближнем бою он становится обычным истребителем с одним двигателем и полным набором современных датчиков.