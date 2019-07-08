На Украине придумали "Оберег" от российской армии

Уникальный комплекс не даст взлететь на воздух

На Украине запустили в серию специальную систему "Оберег-С". По данным Укроборонпрома, она должна защитить бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств, мин, фугасов на марше.

Как известно, многие ВУ приводятся в действие с помощью мобильного телефона. Так вот "Оберег-С" глушит любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц.

Комплекс устанавливают на БМП, БТР или автомашину. И в зоне приема вся колонна может себя чувствовать в безопасности, так как просто не будет работать приемник, приводящий в действие детонатор.

"Оберег-С" можно установить и на складах боеприпасов. По версии ВСУ, в октябре прошлого года злоумышленники взорвали боеприпасы в Ичне именно с помощью мобильного телефона.

Новый комплекс достаточно тяжелый, поэтому для пехоты разработали облегченную версию – "Оберег-Н". Эту систему может переносить один боец. Предполагается, что ее, в первую очередь, будут использовать саперы при разминировании, а также спецназовцы. Судя по фото, "ранец" довольно тяжелый.