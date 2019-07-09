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Скандал в ВСУ: военным закупили бронежилеты для самоубийц

Фото: www.globallookpress.com
Они точно бы не спасли бойцов в Донбассе

На Украине разгорается очередной скандал с вооружением. На этот раз Минобороны закупило 20 тыс. бронежилетов, которые пробиваются пулей в трех случаях из пяти. По данным государственного бюро расследования (ГБР), нанесен ущерб на сумму 100 млн гривен. Об этом говорится на официальной странице ГБР в Facebook.

В качестве доказательства, ведомство опубликовало в youtube переговоры чиновников министерства, из которых становится понятно, то они узнали о негодности бронежилетов "Корсар МЗс", но решили "по-тихому" провернуть дело, так как закупили изделия по завышенной цене и имели свой интерес.


Технолог во время одного из телефонных разговоров, которые, как оказалось, прослушивались, открытым текстом сказала, что в жилетах необработанный металл, и это кустарная работа. Тем не менее, в ведомстве решили, что "и так сойдет", но не учли прозорливость местных борцов с коррупцией.

Как стало известно 26 июня, силовики провели уже 40 обысков у чиновников Минобороны и изъяли 11 тыс. бронежилетов. На данный момент в ГБР определяют, кому предъявить обвинение.

Александр ИЛЬИН
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