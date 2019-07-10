Российский сторожевик "кошмарит" учения НАТО

Киев забил тревогу, увидев "поющий фрегат"

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что российский сторожевик "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район учений НАТО Sea Breeze. В нем проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. В маневрах принимают участие и украинские моряки.

По версии Киева, "Сметливый" вошел в район учений в 8 утра. На связь с ним якобы попытался выйти "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, однако российский экипаж "сделал вид", что у него проблемы со связью. Официальной реакции Минобороны РФ пока не последовало.

Сторожевик "Сметливый" называют еще "поющим фрегатом" за высокий звук газовых турбин. Корабль был введен в эксплуатацию в 1969 году.