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В России возрождают советский авианосец "Ульяновск"

Фото: commons.wikimedia.org
Проект "Ламантина" сделали на базе недостроенного гиганта

Перспективный авианосец "Ламантин" оказался усовершенствованным советским "Ульяновском", который так и не достроили на Черноморском авиастроительном заводе.

Как сообщил в интервью FlotProm заместитель гендиректора по кораблестроению и ВТС Невского ПКБ Алексей Юхнин, Концепт-проект авианосца "Ламантин" основывается на наработках по проекту атомного тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.7 "Ульяновск". В данный момент макет "Ламантина" демонстрируется на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

По фото макета "Ламантина" хорошо видно, что авианосец похож на "Ульяновск". Только взлетная полоса на палубе у первого, как будто длиннее.

Ничего удивительного в этом, по сути нет, так как "Ульяновск" начали разрабатывать именно в Невском проектно-конструкторском бюро в 1984 году.

"Ламантин" несколько больше своего "предка" – 350 метров в длину против 324-х. Оба корабля рассчитаны на 60 самолетов, правда "Ламантин", в соответствии с сегодняшними реалиями, готов принять еще и от 6 до 10 беспилотников. Будут ли это новые тяжелые БПЛА "Охотник" – не уточняется. На "Ульяновске" планировалось разместить еще и вертолеты.

На данный момент в России представили сразу несколько проектов авианосцев, однако до сих пор в Минобороны не определились с новым корабельным истребителем.

Александр ИЛЬИН
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