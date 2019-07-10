Себя показать и мир посмотреть: "Горшкова" отправили в кругосветку

Фрегат обогнет Земной шар

Гордость российского флота – фрегат проекета 22350 "Адмирал Горшков" – отправят в кругосветное плавание. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе Международного военно-морского салона-2019. Его слова передает FlotProm.

Фрегат вышел в море еще 26 февраля в сопровождении спасательного буксира "Николай Чикер", многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" и танкера "Кама". В начале недели "Горшков" побывал в Кабо-Верде, после чего взял курс на северо-восток Атлантики.

Дальность фрегата – 4500 морских миль, поэтому для "кругосветки" вспомогательные суда просто необходимы. Для сравнения, у крейсера "Москвы" – это 6500 миль на 18 узлах, а у атомного крейсера "Петр Великий" вообще дальность не ограничена. Такие корабли современная Россия пока не строит.