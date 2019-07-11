Десантники высадились в Крыму

На полуострове не прекращаются военные маневры

Сразу две с половиной тысячи десантников высадились на востоке Крымского полуострова. При этом было задействовано 40 самолетов Ил-76. После приземления с высоты всего 600 метров десантники тут же совершили захват объектов условного противника и "уничтожили" его.

"Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи моря, а также то, что десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки", – цитирует РИА "Новости" заместителя начальника штаба ВДВ генерал-майора Алексея Наумца.

Маневры проходили в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации.