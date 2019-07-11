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США уничтожат С-500 ядерной крылатой ракетой

Фото: flickr.com/Willis Lam
Новейшими LRSO вооружат стелс-бомбардировщики В-21

США форсировали разработку новейшей крылатой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности с ядерной боевой частью. LRSO станет аналогом российской Х-102, но в американской ракете будут применены самые последние технологии.

Как заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн во время своего недавнего выступления в Институте Митчелла, ядерная крылатая ракета будет принята на вооружение в 2030 году.

По его словам, с LRSO американские самолеты смогут противостоять самым современным и постоянно совершенствующимся системам ПВО, нанося упреждающий ядерный удар. Очевидно, что генерал имел в виду российские С-400 и С-500, которые бомбардировщики должны поразить еще до того, как ЗРК откроют огонь. Предположительно, это будут В-2, а затем В-21, которые придут на смену "Спиритам".

Голдфейн полагает, что ядерное оружие необходимо для сдерживания России и Китая, и наоборот, якобы поможет избежать войны. Противник будет знать о наличии у Пентагона ядерных LRSO и не пойдет на крайние меры, так как США неизбежно отомстят.

Голдфейн немного лукавит, так как стелс-бомбардировщик с ядерной крылатой ракетой – это большое преимущество. Россия может вооружить Х-102 бомбардировщики Ту-160, но их засекут за сотни километров. В случае с В-2 и В-21 все не так очевидно. Свои стел-бомбардировщики разрабатывает Китай, есть данные, что работа ведется в России, но все равно США на голову опережают остальных в этом отношении. Поэтому соблазн применить ядерные LRSO первыми очень велик – это идеальное наступательное оружие. Этими ракетами можно уничтожить системы ПРО, ОТРК, комплексы стратегического назначения, нужно только знать координаты. Всего Пентагон планирует приобрести 1000 ракет LRSO, которые будут совместимы с В-52 и В-21.

Фото: flickr.com/Eddie MaloneyЗарубежные эксперты уже выразили обеспокоенность, что ядерная крылатая ракета очень похожа на обычную: она используется точно так же, поэтому "размываются" принципиальные различия между обычной и ядерной атакой, а это повышает потенциальный риск применения LRSO.

Как полагает эксперт по ядерному оружию Ганс Кристенсон в случае начала конфликта, обычная атака может быть ошибочно интерпретирована как ядерная. Особенно при наличии обычных "Томагавков" и авиационных JASSM-ER, которые могут принять за LRSO.

Александр ИЛЬИН
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