Британский авианосец "Королева Елизавета" дал течь

Корабль никак оправится от поломок

Авианосец "Королева Елизавета", который бывший министр обороны Великобритании ставил в пример русским, дал течь. В очередной раз корабль водоизмещением 65 тыс. тонн был вынужден вернуться в Портсмун после пяти недель испытаний.

Минобороны пока не объяснило причину ЧП, однако по данным Defense News, не выдержал трубопровод для забора морской воды, куда она поступала под большим давлением к количестве 200 тонн.

В военном ведомстве эту информацию опровергают, называя произошедшее "незначительной проблемой внутренней системы".

Это уже вторая утечка за два года на корабле, который называют "гордостью британского флота" стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов. В конце 2017 авианосец был вынужден вернуться на базу из-за течи в уплотнении вала.

"Королева Елизавета" – первый из двух авианосцев, которые британцы планируют укомплектовать F-35B. Корабль оборудован новейшей электромагнитной катапультой, однако за ненадежность оборудования его уже вовсю критикуют британские СМИ.