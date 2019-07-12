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С Ми-28НМ вертолетчики догнали Америку

Фото: www.globallookpress.com
"Ночной охотник" позаимствовал технологии у "Апача"

Новый российский модернизированный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" произвел большое впечатление на западных экспертов. По их мнению, эта машина имеет много общего с современными западными образцами, вроде американского AH-64D Apache Longbow. Таким образом, можно констатировать, что Россия догнала США по оснащению боевых вертолетов, и остается только выяснить, выполнит ли Минобороны РФ обещание закупить достаточное Ми-28НМ для армии. Ми-28Н уже устарели.

Современный вертолет определяет сейчас не мощность и скорость, хотя это тоже очень важно, а оборудование и авионика, и у "Ночного охотника" с этим, к счастью, все в порядке.

Радар Но25Е раньше ставился только на экспортные модели. Его антенно-приемопередающая часть расположена над втулкой несущего винта вертолета под радиопрозрачным обтекателем. Благодаря этому "Охотник" получил возможность получать радиолокационное изображение местности, прячась в неровностях рельефа или за препятствием, оставаясь незамеченным для противника.

Как пишет The National Interest, похожая технология используется в "Апаче". Тактическая сеть, благодаря которой вертолет или самолет может передавать координаты цели на другую платформу, которая осуществляет запуск ракеты, также имеет очень схожие черты с американскими разработками. Похожий радар и датчики стоят на "Апаче".

Ожидается, что модернизации подвергнутся и другие российские вертолеты, например, Ми-35.

Александр ИЛЬИН
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