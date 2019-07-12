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Китай обошел российские Су-57 благодаря Украине

Фото: Flickr.com/my_public_domain_photos
Пекин вывез украинских инженеров и построил с их помощью двигатели

На фоне недавних сообщений в китайской прессе о превосходстве истребителя J-20 чуть ли не над F-22 Пекин приготовил преподнес новый сюрприз. Издание Sohu опубликовало статью, в которой уверяет, что построило уникальный двигатель для "двадцатки" благодаря технологиям, которые получили от украинской компании "МоторСич".

После распада СССР Китай начал активно привлекать кадры из Украины, где инженерам и специалистам не платили зарплаты. К слову, похожая ситуация была и в России. Sohu пишет, что в Киев и Москву отправились китайцы, чтобы купить оружие, технологии, а также привезти с собой опытных специалистов. Собственно, ничего нового в этой иноформации нет.

В КНР тогда доставили целый авианосец "Варяг", который позже стал "Ляонином". Также китайцы заполучили газотурбину УГТ-25000, авиадвигатель Д-136 для Ми-26, который и поныне выпускается на "МоторСич".

Только разобрав до винтика эти и другие двигатели производства СССР, китайцы смогли создать Taihang для J-11 и EMEI. Для J-20 инженеры Поднебесной создали WS-15, который на 23% должен быть мощнее российского АЛ-31ФН, которые также ставились на истребитель.

Фото: Сергей Бобылев/ТАССВпрочем, западные эксперты не разделяют оптимизма китайских газетчиков. По их мнению, пока Пекин делает не достаточно надежные двигатели и зависит в этом отношении от России, где традиционно брал образцы для своих изделий. Однако постепенно Китай набивает руку и в скором будущем может представить очень достойную продукцию.

Александр ИЛЬИН
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