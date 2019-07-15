СМИ: В Италии нашли оружие для наемников в Донбассе

Эхо украинского кризиса раздается в Европе

На севере Италии у крайне правых организаций конфисковали арсенал оружия. По данным следствия, оно, в частности, предназначалось для наемников, воюющих в Донбассе.

Как передает итальянское агентство ANSA, полицейская спецоперация прошла в Турине. В результате было арестовано три подозреваемых. Среди них – бывший инспектор по борьбе с мошенничеством в Таможенной службе Италии 50-летний Фабио Дель Берджоло, которые ранее баллотировался в Сенат от партии правых "Новая сила".

До этого в Италии осудили трех итальянцев, которые по информации La Stampa, воевали на стороне ДНР и ЛНР. Двое из них якобы вербовали иностранцев для участия в боевых действиях, а один был простым "солдатом".