Субмарина может поддержать ядерную атаку

В гонку атомных подлодок, которой, в основном, участвуют Россия и США, а Китай "дышит" обоим в затылок, неожиданно включилась Франция.

Вернее, не так уже неожиданно. Во французском флоте уже давно хотели заменить подлодки типа "Рюби" на новейшие "Барракуды", которые разрабатывались с начала 2000 годов.

Новейшую "Сюффрен" лично презентовал президент Франции, на его глазах лодку спустили на воду. Новая подводная лодка – один из приоритетов в программе вооружения страны. Планируется, что новые "Барракуды" послужат Франции до 2060 года.

"Вы строите независимость Франции. Это наш статус великой мировой державы, – торжественно объявил корабелам Макрон. Надо ли говорить, что событие было приурочено ко Дню взятия Бастилии.

По словам руководителя программы Винсента Мартина-Лагарда, лодка малозаметная в толще воды и по своему "почерку" напоминает шум океана или стаю проносящихся креветок.

Всего Франция намерена приобрести шесть "Барракуд" общей стоимостью $10,2 млрд. Одна или две лодки будут связаны с французскими ядерными ракетоносцами типа "Триумфан". Таким образом, "Барракуды" примут участие в ядерной программе. Франция – страна НАТО. Однако отношения французов и англосаксов отдельная тема, поэтому Париж может использовать мощный подводный флот для отстаивания только своих интересов. Что касается России, то ей только выгодно, если на арене появится еще один сильный игрок.