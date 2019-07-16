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НАТО "накажет" Россию за запрещенные ракеты

Фото: flickr.com/maxpfandl
В альянсе придумали, как противостоять Москве

Если Москва вслед за США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), НАТО немедленно ответит российской стороне. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы ответим взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", – написал Столтенберг в своем твиттере.

Стоит отметить, что отвечать на выход России из ДРСМД отвечать будут, прежде всего, США, которые уже объявили о разработке новейших ракет средней дальности. Что касается НАТО, то альянс продолжит прежнюю линию постепенного накапливания сил в государствах, граничащих с Россией и Белоруссией – прежде всего в Польше и странах Прибалтики.

По данным Reuters, уже в августе американцы испытают новую крылатую ракету наземного базирования с дальностью 1 тыс. километров, которая нарушает ДРСМД. Если испытания пройдут успешно, ее примут на вооружение через полтора года.

Кроме того, США активно разрабатывают гиперзвуковые ракеты, а также совершенствует РСЗО HIMARS, которая с применением новых боеприпасов может быть приравнена к оперативно-такитческому ракетному комплексу.

ДРСМД уже часть прошлого, и НАТО придется это принять. Главным вопросом остается разрешат ли страны Европы разместить новые ракеты на своей территории, как это было во времена холодной войны.


Александр ИЛЬИН
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