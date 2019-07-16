В России "затравили" израильское оружие

В прессе критикуют новую защиту "Абрамсов", но она не хуже "Афганита"

Российские государственные СМИ опубликовали накануне сообщения, что израильская активная защита "Трофи", которой оснащаются новейшие танки "Абрамс", не устоят против российского ПТРК "Корнет-ЭМ". Об этом, в частности, написал ТАСС, со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе Израиля. По его данным, "Трофи" эффективен при отражении одиночных запусков ракет, однако запущенные две-три ракеты с минимальным интервалом могут сокрушить защиту.

Как известно, "Корнет-ЭМ" модет выпускать две ракеты в одном луче, а РПГ-30 сначала выпускает имитатора ракеты, а затем уже настоящую. Израильские оружейники якобы пока только думают над тем, как противостоять российскому вооружению.

По мнению журнала The National Interest, Россия специально портит репутацию израильскому вооружению, в линейке которого "Трофи" занимает особое место – защиту ставят на "Абрамсы". Следующей "атаке" может подвергнуться активная защита "Железный кулак", которая ставится на бронетранспортеры. Ее Израиль также поставляет США.

Как считают авторы NI, активная защита действительно может дать слабину против серии ракет. Однако аналогично уязвимы и российские комплексы защиты, например, "Афганит". И если "Трофи" не защитит западные танки, "Афганит" не защитит российские.