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МиГ-31БМ заходят на ракетный удар

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самолеты проверили на запредельных высотах

Российские истребители перехватчики модернизированной версии МиГ-31БМ отработали нанесение ракетного удара над Тихим океаном вблизи Камчатки.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, летчики отработали пилотирование с целью занятия выгодной позиции для применения своего оружия, а также снижения эффективности оружия противника.

Сообщается, что пилоты удерживали выбранную позицию для нанесения удара, а затем производили быструю смену для перенесения огня с одной воздушной цели на другую.

Кроме того, экипажи отработали навыки управления при долгих перегрузках во время маневрирования на предельных возможностях перехватчиков.

Фото:  Юрий Смитюк/ТАССМиГ-31БМ выполняют работу, которую не делает никто в ВВС других стран, в том числе США. Перехватчики способны нанести из стратосферы дальний удар ракетами Р-33 или догнать любого нарушителя и уничтожить его. Раньше от истребителя мог уйти только SR-71, но с 1999 года его полеты прекращены. В России и США объясняют наличие в ВКС МиГ-31 продолжительными границами России, которые крайне трудно контролировать. Поэтому такие быстрые самолеты могут здорово пригодиться. МиГ-31БМ оснащены новой авионикой и существенно отличается от классических "тридцать первых". На Камчатку МиГ-31БМ прибыли только в феврале этого года.

Александр ИЛЬИН
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