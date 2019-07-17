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СМИ: F-35 отправят на Украину вместо Турции

Фото: Утро.ру
В США придумали дикий сценарий

Приготовленные для Турции F-35 США предложат Украине, которая испытывает острый недостаток в современных истребителях. "Убийственная эскадрилья" под боком у России вызовет выведет из себя Москву и лично Путина.

Такой занятный сценарий опубликовало в своей статье издание Defense One. По мнению его авторов, вместо Турции американцы могут продать истребители Канаде, Финляндии, Швейцарии или Испании.

"Если кто-то действительно хочет разозлить Владимира Путина, причем довольно опасным способом, всегда есть Украина", – говорится в статье.

По данным Defense One, сейчас на разной стадии готовности находятся 30 истребителей F-35. Еще четыре самолета используются для подготовки турецких летчиков, хотя этот процесс с определенного времени был приостановлен. Гипотетически часть этих самолетов может быть отправлена на Украину, что, впрочем, может привести и к утечке технологий истребителя.

Рассматривая такой вариант развития событий, сразу нужно задать себя вопрос, чем Украина будет расплачиваться за F-35.Это один из самых военных самолетов на сегодняшний день, от которого, к слову, отказалась Германия, страна с самой сильной экономикой в Европе.

Украина может только принять в дар F-35, но вряд ли Штаты пойдут на это. До того они отправляли Киеву лишь списанные "Хамви" и катера, не считая различного военного оборудования. Настоящей победой стали долгожданные "Джавелины", но все же это не F-35. Вряд ли Трамп займется благотворительностью и подарит Киеву истребители.

Фото: flickr.com/tomasdelcoroЕсть и другая причина, по которой США ни за что не отправят F-35 под бок России еще лет десять как минимум, и она была упомянута вскользь выше.

Если истребители окажутся на Украине, Москве будет намного проще разведать секреты самолета, а это Вашингтону точно не нужно.

Наконец, далеко не факт, что сделка с Турцией сорвется. Ранее в ВВС США высказались, что Анкара продолжает оставаться ценным партнером в программе F-35 и в Пентагоне надеются, что странам удастся урегулировать вопрос с С-400.

Как напоминает "Царьград", на фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".

Александр ИЛЬИН
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