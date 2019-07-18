Шведы ждут русских на острове Готланд

Истребители и зенитки готовы принять Ту-22М

Швеция опасается интервенции России, в частности, высадки на острове Готланд, на котором скандинавы периодически проводят учения. Об этом написал польский журналист Бартош Велинский на страницах издания Gazeta Wyborcza. По его мнению, с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтике, Россия якобы планировала ядерный удар по Швеции, причем еще до начала кризиса на Украине.

Велинский напомнил, что дальний бомбардировщики Ту-22М уже репетировали удар по Готланду, пролетая недалеко от острова.

Действительно, 4 июля 2015 года два российских Ту-22М приблизились к Готланду. Для сопровождения бомбардировщиков вылетели истребители ВВС Швеции, однако самолеты ВКС РФ остались в международном воздушном пространстве. Отрабатывали ли они ракетные удары по шведскому острову, не сообщается, однако в Минобороны РФ назвали тогда всю эту шумиху "вбросами с целью отвлечь внимание от наращивания сил НАТО у российских границ".

Кроме того, польский журналист предположил, что Россия может высадить десант на Готланде. Учения, напоминающие эту операцию, Россия проводила рядом с Финляндией, чем изрядно напрягла местные СМИ.



Швеция в 2017 году вернула призыв в армию, а на Готланд привезла новые радары и зенитно-ракетные комплексы. Шведы достали заброшенные ракеты BAMSE, которые отправили на склады после 1991 года, но теперь вернули обратно. Кроме того, полеты над островом участили истребители.