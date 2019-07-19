Фрегат уничтожил мишень, выпущеннную из берегового комплекса 70-х

Минобороны опубликовало видео работы уникального берегового ракетного комплекса "Утес", который возродили в Крыму совсем недавно.

Согласно легенде учений, "Утес" атаковал фрегат "Адмирал Горшков", а тот оборонялся зенитным комплексом "Штиль". Как сообщает Крыминформ, со ссылкой на заместителя командира берегового ракетного дивизиона "Утес" Сергея Великанова, из комплекса была запущена ракета-мишень "Прогресс".

Хорошо видно, как у ракеты отстреливается маршевый двигатель, и затем она параллельно морю отдаляется от побережья. Мишень имитировала крылатую ракету противника.

Сообщается, что "Адмирал Макаров" успешно поразил мишень двумя ракетами. Их пуски сняли с нескольких ракурсов. Поражение мишени отследили беспилотники.

Полигон, где проходили стрельбы, был закрыт для судоходства. Безопасность обеспечивали 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

"Утес" был разработан в 60-х годах. На боевое дежурство комплекс поставили в апреле 1972 года. В рамках договора о разделе Черноморского флота комплекс отошел украинской стороне. Боеготовность "Утеса" восстановили в конце 2016 года.

"Адмирал Макаров" – это современный корабль. Как напоминает "Вечерняя Москва", в составе ВМФ корабль находится с 2017 года.