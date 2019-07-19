В России авианосцы признали пустой тратой денег

Они в принципе не нужны стране - даже "Ламантин"

Авианосцы являются устаревшими и уязвимыми, а российский "Адмирал Кузнецов" совершенно бесполезен у берегов Сирии, так как основную работу выполняют самолеты и вертолеты с базы Хмеймим, а также сухопутные подразделения.

Такое мнение на страницах еженедельника "Звезда" высказал автор Юрий Селиванов. Поводом для этого разговора стала недавняя презентация проекта нового российского авианосца "Ламантин", который представляет собой новое прочтение советского "Ульяновска".

Как говорится в статье, у России специфическая конфигурация окружающих водных пространств, среди которых преобладают относительно небольшие моря, например, Черное, Балтийское. И использование полноформатных авианосцев, вроде "Шторма" и "Ламантина" будет крайне опасно из-за уязвимости этих кораблей на ограниченной акватории. Поэтому американские авианосцы не заходят не только в Черное море, что им запрещено конвенцией Монтре, но и Балтийское, так как это бессмысленно.

Не нужны, по мнению автора, авианосцы и на Севере, в условиях арктического моря.

Стоит отметить, что в СССР почему-то не думали, что авианосцы не нужны. Атлантика, Средиземное море, северная часть Тихого океана – в этих местах эти корабли очень даже могли бы пригодиться. Кроме того, США недавно с успехом отправили авианосец в Норвежское море.

Авианосные группы могут находиться на страже границ и при необходимости атаковать противника далеко от России при поддержке подводных лодок.

Гиперзвуковые ракеты действительно опасны, но их кто-то должен выпустить, и этого кого-то могут засечь. Авианосцы сопровождают группы кораблей, чья задача защищать "авианесущую матку". Преувеличена и уязвимость авианосца. По мнению экспертов журнала The National Interest, уничтожить большой авианосец может только ядерная ракета или торпеда. Но это уже означает конфликт совершенно другого уровня.



Что касается "Адмирала Кузнецова", то он и на самом деле не лучший вариант для ВМФ РФ. Сам по себе корабль получился не очень удачным, а проблемы в эксплуатации лишь добавили проблем.

России нужен новый авианосец, но пока не создан новый палубный истребитель, форсировать события нет никакого смысла.

Правда в том, что авианосцы, действительно, очень дорогие, и пока Россия не может себе позволить их строить. Не только из-за денег, а еще и потому, что в стране давно не строили большие боевые корабли. Пока фрегаты и большие десантные корабли – это максимум, на который способная отечественная судостроительная промышленность.