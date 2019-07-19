Израиль нанес авиаудар по Ираку

Пострадали, как обычно, иранцы

Израильские истребители при поддержке ВВС США нанесли ракетно-бомбовый удар по оружейному складу Хашд аш-Шааби на территории Ирака. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".

По его данным, самолеты уничтожили несколько высокоточных ракет иранского производства Fateh-110. Шестеро военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и Хезболлы убиты.

Израиль регулярно совершает авианалеты, если видит угрозу национальной безопасности. Обычно целями становятся заводы по производству ракет, склады. Удары наносятся как по территории Ирака, так и Сирии, фактически Тель-Авив не прекращает боевые действия с Ираном.