Израиль нанес авиаудар по Ираку

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Израильские истребители при поддержке ВВС США нанесли ракетно-бомбовый удар по оружейному складу Хашд аш-Шааби на территории Ирака. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".
По его данным, самолеты уничтожили несколько высокоточных ракет иранского производства Fateh-110. Шестеро военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и Хезболлы убиты.
Израиль регулярно совершает авианалеты, если видит угрозу национальной безопасности. Обычно целями становятся заводы по производству ракет, склады. Удары наносятся как по территории Ирака, так и Сирии, фактически Тель-Авив не прекращает боевые действия с Ираном.
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