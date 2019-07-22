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Турки поставят С-400 на дежурство максимально быстро

Фото: Depo Photos via ZUMA Wire/ТАСС
При этом Анкара не теряет надежду получить F-35

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в рекордно короткие сроки. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, это произойдет уже в начале 2020 года. Его слова приводит РИА "Новости".

"С-400 будут установлены до 2020 года... Нас из программы F-35 не исключили, Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения Конгресса", – сказал министр в эфире телеканала TGRT.

По данным на 18 июля, в Турции приземлился уже пятнадцатый самолет с оборудованием С-400. Поставки закончатся в ближайшее время.

Ранее США исключили поставки F-35 в Турцию, однако в Анкаре и Вашингтоне еще не оставили надежды, что сделка, выгодная для обеих сторон, все-таки состоится.

Александр ИЛЬИН
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