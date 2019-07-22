В США признали гигантский скачок российской армии

Москва правильно делает ставку на беспилотники и искусственный интеллект

Россия грамотно сделала ставку на военные инновации и смогла извлечь едва ли не максимум из того, что у нее было. И, несмотря на отставание от США и Израиля по беспилотникам, Москва быстро наверстывает упущенное, в частности, используя связи с Тель-Авивом.

Как пишет The National Interest, в Кремле хорошо понимают, что будущие войны будут похожи на то, что сейчас происходит в Сирии. Авиация, беспилотники, спецназ и локальные вооруженные силы. Топчущие землю тысячи сапог становятся частью прошлого, когда в дело вступает гибридная и информационная война.

NI считает, что российским военным "свойственна такая типично русская черта", как страх перед западным господством. Чтобы сопротивляться "агрессивному Западу", в Генштабе РФ сделали военные инновации одним из приоритетов, наряду с созданием новых видов стратегического оружия и модернизацией существующего.

Фонд перспективных исследований называют российской версией американского Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA).

У России порядка четырех тысяч беспилотников. Это второй по величине парк после США. В этом отношении Москва опережает Китай. Пусть это, в основном, небольшие БПЛА, но они доказали свою эффективность. Сейчас "Сухой" испытывает тяжелый стелс-беспилотник "Охотник", который уже заслужил на Западе положительные отзывы.



Российские конструкторы активно работают над робототехникой и ведут работу над созданием искусственного интеллекта. Боевая техника оснащается новейшими системами вооружения. Пока далеко не все поступило в войска, но это вопрос времени.