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На их месте должны были быть мы: Япония жалеет о "чужом перехвате"

Фото: wikipedia.org
Токио разозлили все участники инцидента

Российские, и как выяснилось позже, китайские бомбардировщики "нарушили" не только южнокорейское но и японское водушное пространство. Точнее, по версии министра иностранных дел Японии Таро Коно, только японское и нарушили. Ранее стало известно, что Токио также поднимал в небо свои истребители, однако, по всей видимости, южнокорейские коллеги оказались первыми.

"Острова Такэсима – это наша территория. Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении", – заявил Коно на пресс-конференции в Токио. Его слова передает ТАСС.

Получается, что японцы с одной стороны заступились за русских, но с другой их же и осудили. Позиция Москвы по этому поводу осталась неизменной: воздушное пространство около островов нейтрально и его могут использовать любые самолеты, если они не приближаются к границам ближе чем на 25 км.

Тем временем, военные эксперты уже обсуждают совместные действия российских и китайских бомбардировщиков, которые теоретически могут быть направлены и против Японии, и против Южной Кореи. И это плохие новости для Сеула и Токио.

Как напоминает "Свободная пресса", протест от имени администрации президента Южной Кореи направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. В ответ, как сообщает РИА "Новости", военному атташе Республики Корея позже была вручена нота в связи с неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских самолетов. Об этом заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Александр ИЛЬИН
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