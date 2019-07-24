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США и Израиль схлестнулись на истребителях

Фото: flickr.com/bowwowbeach
Русских изображали пилоты F-16

Израильские ВВС, наряду с американскими и российскими считают сильнейшими в мире. Самолеты ВКС, по понятным причинам не могут провести учебные бои с заокеанскими асами, а вот израильтяне с американскими – вполне.

Журнал The Aviation Geek Club привел любопытные факты о совместных учениях в Израиле, куда прилетела дюжина F-15E из 494-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании, а также два C-130J из состава 37-й эскадрильи, базирующейся в немецком Рамштайне. Но главную силу составляли американские F-15, которые действовали совместно с ВВС Израиля против "эскадрильи-агрессора", также составленной из израильских самолетов. Они представляли боевую авиацию вымышленного вражеского государства Stallion.

Как пишет Times of Israel, "врагов" представляла "красная эскадрилья" Flying Dragon на F-16. Они изображали не только современные российские истребители, вроде Су-35С и МиГ-35, но и самолеты времен холодной войны – МиГ-21. Кроме того, "жеребцы" использовали советские ЗРК – С-75 "Десна", "Куб" и даже, как сообщается, "Панцирь-С1", с которыми ВВС Израиля уже имели дело в Сирии. Остается только догадываться, как он там оказался.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomás Del Coro ( CC BY-SA 2.0)По данным издания, израильские асы, изображавшие агрессоров, "дали прикурить" как американцам, так и своим же израильтянам. Несмотря на то, что F-15 мощнее, ветераны боевых действий на более легких F-16 успешно "захватывали" своих оппонентов. Оба самолета вооружены пушкой M61 Vulcan Cannon для ближнего боя и самыми современными ракетами класса "воздух-воздух". Вместе с тем, F-15 имеет серьезное преимущество в скорости и быстрее набирает высоту.

Александр ИЛЬИН
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