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Россия обновила ядерные ракеты

Фото: www.globallookpress.com
Перевооружают подлодки и бомбардировщики

Доля современных вооружений в ядерной триаде до конца года составит порядка 85%. Об этом заявил в среду врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, выступая в Совете Федераций.

"В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%", – цитирует РИА "Новости" военного.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что этот показатель составляет 82%. На данный момент идет переоснащение РВСН с "Тополей" на "Ярсы". Кроме того, новыми ракетами вооружаются стратегические подводные лодки и бомбардировщики Ту-160М и Ту-95.

В этом году по плану должна заступить на боевое дежурство подлодка проекта 955А "Князь Владимир", вооруженная ракетами "Булава". Еще четыре строятся.

Александр ИЛЬИН
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