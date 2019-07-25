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В США признали преимущество Су-35С над F-15C

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Российский истребитель положил конец доминированию "Орла"

Истребитель F-15C, который по данным ВВС США одержал 104 воздушные победы и не проиграл в бою ни разу, уже не выглядит в небе таким грозным.

Всему виной новый российский "Фланкер" Су-35С, который, по мнению западных экспертов, является на данный момент лучшим истребителем ВКС РФ. Су-57, пока не поступил на вооружение и не показал себя, поэтому его в расчет не берут.

Именно маневренный и быстрый Су-35С, по версии The National Interest, может стать обидчиком F-15C. Российский истребитель не только не уступает американскому, но по некоторым характеристикам даже превосходит его.

Пусть даже максимальная скорость у Су-35С меньше, он все равно опередит F-15C c помощью двух двигателей АЛ-41Ф1С. Каждый из них выдает тягу 14 500 кгс на форсаже. У F100-PW-229, которые стоят на F-15C этот показатель равен 13200 кгс.

Более того, сообщается, что Су-35С может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажных камер, если самолет слегка загружен. А это вообще показатель истребителя пятого поколения.

Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, Су-35С прекрасно себя чувствует на малых скоростях, показывая отличную маневренность. Хотя некоторые летчики и уверяют, что использование этими двумя истребителями ракет AIM-9X и Р-73 превращает воздушный бой в "обоюдное убийство".

А вот в поединках на больших расстояниях NI отдает предпочтение F-15C, так как считает, что его радары с АФАР APG-63 и APG-82 превосходят "Ирбис-Е", стоящий на Су-35С.

В то же самое время российский истребитель обладает своим козырем – инфракрасной системой поиска и слежения IRST. Правда, F-15C скоро получит аналог Legion Pod IRST.

Фото: wikipedia.orgОба истребителя обладают внушительным набором средств для радиоэлектронной борьбы. Су-35С может сбить с толку американские ракеты AIM-120 AMRAAM, а по арсеналу "сушка" значительно превосходит F-15C. Лишь готовящийся к выпуску F-15X сможет составить ему конкуренцию в этом плане.

Как предполагает NI, вряд ли американские пилоты столкнутся в небе с российскими асами на Су-35С или китайцами. Скорее всего, это будут не так хорошо обученные пилоты страны Третьего мира, которой достался этот самолет. Кроме того, такой истребитель требует постоянного обслуживания, и не факт, что покупателям этого истребителя удастся поддереживать его 100-процентную боеготовность.

Александр ИЛЬИН
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