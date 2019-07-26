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На Западе верят в покупку Су-35С Турцией

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Истребитель идеально впишется в ВВС страны

После заявления Реджепа Эрдогана о том, что Турция найдет замену истребителям F-35, и "пусть США не обижаются", западные военные эксперты уверены, что Россия сейчас максимально близка к тому, чтобы продать Анкаре свои Су-35С. Именно эти самолеты, а не Су-57, журнал The National Interest считает самыми опасными в арсенале ВКС. Турция может купить эти самолеты, а затем спокойно разрабатывать собственную машину пятого поколения TF-X, макет которой Turkish Aerospace Industries уже представила на авиасалоне в Ле-Бурже.

По данным зарубежных СМИ, с TF-X не все гладко, так как проект очень дорогой, а переговоры с британскими производителями оборудования идут не лучшим образом.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов открытым текстом заявил, что если турецкие коллеги заинтересуются, Россия готова поставить им Су-35С. И, судя по тем выгодным условиям, которые Анкара выбила у Москвы по С-400, сделка может быть намного выгоднее. И, что самое главное – Турция не проиграет с "тридцать пятым".

Фото: Mil.Ru

По версии NI, этот истребитель, который задумывался как промежуточное звено между Су-30СМ и Су-57, демонстрирует непревзойденные технические характеристики показывает себя как универсальный истребитель. Его можно использовать как для воздушного боя, так и наземного удара, и везде он будет крайне эффективен. Ракеты Р-77 издание называет воздушной версией "Калибров".

В отличие от Су-57, "тридцать пятый" может быть произведен в значительном количестве прямо сейчас. А Турции необходимо 100 истребителей, по крайне мере, столько F-35 она планировала закупить у США. Но теперь, после того, как Вашингтон проявил жесткость, Анкара готовит ответный удар. Эрдоган уже не исключает, что Турция пересмотрит заказ на 100 "Боингов" на сумму порядка $10 млрд. Слова главы государства передает Bloomberg.

Александр ИЛЬИН
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