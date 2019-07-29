Сектор разваливается на глазах

Несмотря на смену власти и европейские ориентиры, Украину по-прежнему "разъедает" коррупция. Как заявил новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, военно-промышленный комплекс страны находится в упадке именно из-за коррупции, поэтому его придется реформировать.

"Из-за того, что в ВПК, в оборонке были четко закреплены частные интересы чиновников, сектор разваливался, – сказал Данилюк в эфире "24 телеканал".

Как напоминает RT, в марте в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что три года вели расследование о коррупции в оборонной сфере. По его итогам к ответственности были привлечены замминистра обороны, глава бронетанкового управления вооруженных сил, руководство Львовского бронетанкового завода, а также "Спецтехноэкспорт", входящий в состав "Укроборонпрома".

Большой скандал разразился из-за бронежилетов. По версии следствия, они не прошли баллистическую экспертизу и были по сути бракованными, однако чиновники Минобороны Украины все равно решили их закупить, так как, по всей видимости, были в доле.