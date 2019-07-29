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В Генштабе обвинили США в организации диверсий в Сирии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американцев подозревают в организации терактов и дестабилизации обстановки

В Генштабе РФ обвинили американцев в подготовке боевиков, которые должны уничтожить нефтегазовую инфраструктуру Сирии, а также совершить теракты против правительственных войск. Об этом заявил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, боевиков, прошедших подготовке в контролируемой США зоне Эт-Танф, перебрасывают вертолетами американских ВВС за Евфрат. И наиболее подготовленных боевиков отправляют на подконтрольные Асаду территории.

"Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль", – цитирует Рудского РИА "Новости".

Стоит отметить, что в Генштабе и раньше обвиняли США в подготовке боевиков Эт-Танфе. В Пентагоне эти обвинения, разумеется, отвергали. На данный момент Штаты и оппозиция контролируют значительную часть нефтеносных районов, а Россия помогает действующему президенту вернуть утраченные территории.

Фото:  Imago/TASSАмериканцы в Эт-Танфе – это серьезная проблема для сирийских и российских военных. Ранее израильские СМИ сообщили, что русские используют новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против подразделений армии США, дислоцированных к востоку от реки Евфрат. А американцы делают то же самое против русских, занимающих западную часть Сирии.

Александр ИЛЬИН
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