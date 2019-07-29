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Израиль запустил убийцу спутников

Кадр youtube.com
Новая система послужит Тель-Авиву и Вашингтону

Израиль показал запуск новейшей ракеты системы "Хец-3" ("Стрела-3"), которая будет использована в первую очередь для защиты от иранских и сирийских ракет.

Секретные испытания проходили на Аляске, совместно с агентством по противоракетной обороне США. В ходе испытаний было сделано несколько видео. На одном из них показан сам запуск, на другом – запуск и поражение цели с последующей реакцией официальных лиц Израиля. В частности, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.


По данным газеты "Гаарец", испытания проходили десять дней, и за это время противоракета трижды поразила цель. Вместе с тем, издание отмечает, что система не гарантирует 100-процентной защиты от иранских ракет, которые постоянно модернизируются.

"Хец-3" была разработана в тесной кооперации с американской компанией Boeing при финансовой поддержке США. Первые испытания системы прошли еще в 2011 году.

В конструкции реализован принцип hit-to-kill, то есть уничтожение цели непосредственным попаданием боеголовки. К слову, этот момент запечатлен на видео. И очень хотелось бы, чтобы и российские испытания противоракет сопровождались подобными кадрами.

Некоторые эксперты предполагают, что "Хец-3" может быть использована и для поражения спутников. В этом случае, США и Израиль могут использовать комплекс в общих целях, прежде всего против российских и китайских аппаратов.


Александр ИЛЬИН
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