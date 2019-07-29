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Израиль обманом получил советский МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com
Истребитель отправили не в Дамаск, а Тель-Авив

В ходе войны на Ближнем Востоке сирийские ВВС используют советские бомбардировщики, такие как Су-22 Именно их можно увидеть в небе Сирии наряду с российскими Су-24 и Су-34, правда, война сильно сократила число "двадцать вторых".

Так, 18 июня 2017 года Су-22М4 ВВС Сирии был сбит американским F/A-18E, а через год сирийский бомбардировщик сбил уже Израиль двумя ракетами "Пэтриот". Якобы самолет вторгся в чужое воздушное пространство.

Но есть у сирийских ВВС и другие самолеты, более современные и опасные. Речь идет о МиГ-29, которые поставлялись Сирии с 1987 года.

Как только этот самолет оказался на сирийской земле, Израиль сразу поставил цель любой ценой заполучить этот истребитель, который был сделан в противовес F-16.

По данным Aviation Geek Club, в конце 1985 года Тель-Авив получил истребитель, благодаря тайной сделке с польским генералом. Истребитель якобы находился в Гданьске и готовился к отправке в Сирию. Однако вместо этого МиГ-29 отправили на транспортнике в Израиль.

Возмущению Москвы не было предела. На тот момент это был самый продвинутый советский истребитель, не считая Су-27, который только-только пришел в войска. СССР тут же потребовал вернуть самолет, и Израиль это сделал, но только в феврале 1986 года. За это время МиГ-29 был подробно изучен и сфотографирован израильскими и американскими специалистами.

Фото: www.globallookpress.comДругую историю приводит Билл Нортон в своей книге "Воздушная война на грани: История ВВС Израиля". По его утверждению, Тель-Авив одолжил у Германии радар МиГ-29. Кроме того, немцы поставили Израилю другое советское вооружение, включая танки Т-72. Причем по документам оно числилось как "сельскохозяйственное оборудование". Израиль подробно изучил радар, но нужен был самолет целиком.

После 1991 года израильтяне просто взяли на прокат МиГ-29 в восточной Европе. Но для полной картины требовалось провести учебные бои советских истребителей против F-16 и F-15.

В итоге в 1996 или 1997 годах Тель-Авиву удалось заполучить три МиГ-29, которые активно задействовали в апрельских учениях 1997 года. Каждый самолет совершили не менее 20 полетов. Израильские летчики были очень впечатлены машиной, отметив, что по некоторых характеристикам они даже превосходят американские истребители.

Александр ИЛЬИН
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