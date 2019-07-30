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США показали эскиз гиперзвукового глайдера

Кадр youtube.com
Аппарат сильно напоминает российский "Авангард"

Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.

Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера. При этом разработка аппарата ведется в ускоренном режиме. По словам вице-президента Raytheon Advanced Missile Systems Томаса Бассинга, цель проекта – защитить Америку перед надвигающимися угрозами, чтобы США находились всегда впереди.

Компания также продемонстрировала облик глайдера, который сильно напоминает рисунки "Авангарда", который, к слову, даже в виде прототипа широкой публике представлен так и не был.

Американский аппарат значительно уступает в скорости российскому. Его заявленная скорость всего 5 Махов, в то время как "Авангард" летит в четыре раза быстрее. Оба глайдера разгоняет баллистическая ракета. Raytheon подписала контракт с Петагоном на разработку аппарата в марте этого года.


Александр ИЛЬИН
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