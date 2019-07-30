На флоте приведут в порядок "ядерную чайку"

Когда полетит новейший "Альбатрос", пока неизвестно

На российском флоте начали модернизировать заслуженные советские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". Другого выбора у военных нет, так как новый современный "Альбатрос" для них сделал только СССР, да и то пару экземпляров.

Как пишут "Известия", на первых улучшенных образцах заменили бортовое оборудование, поставили новый гидроакустический комплекс, датчики. А также вооружили современными глубинными бомбами и торпедами. По мнению издания, "летающие лодки" станут охотниками за атомными субмаринами.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов выразился осторожнее. По его словам, "Чайка", исходя из дальности полета, может принести пользу в первую очередь в Балтийском, Баренцевом, Черном и Японском морях. А это означает, что прежде всего, обновленная "Чайка" будет выслеживать дизель-электрические лодки.

Несмотря на свой почтенный возраст, первый полет Бе-12 состоялся в 1960 году, эти надежные самолеты-амфибии на флоте незаменимы.

Прежде всего потому, что в СССР так и не успели сделать им замену – А-40 "Альбатрос". Были готовы лишь опытные экземпляры. На данные момент работу над этой машиной на Таганрогском авиазаводе возобновили.

Интересно, что часть Бе-12 дорабатывалась для применения подводного ядерного заряда 5Ф48, который представлял собой неуправляемую парашютную бомбу.