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Турки объяснили успех С-400

Фото Сергея Балаклеева /ИТАР-ТАСС/.
Каждый сделал то, что у него получается лучше

С-400 – самая передовая зенитно-ракетная система на рынке и к тому же стоит дешевле американской "Пэтриот", которая не так надежна, как представляют ее в США. Примерно таким образом объяснило турецкое издание Cumhuriyet выбор Анкары в пользу российского ЗРК, и даже исключение из программы F-35 ее не остановило.

"На северо-западе России и в Калининграе эти комплексы могут защищать даже воздушное пространство Финляндии и Польши", – пишут авторы газеты.

По их мнению, Россия особенно преуспела в средствах ПВО из-за того, что не обладает парком современных самолетов, чтобы противостоять американским F-22 и стелсам. Поэтому СССР в конце 80-х сконцентрировался на разработке продвинутого С-400, который на самом деле является "суперверсией" С-300. Новая система в два раза эффективнее последней.

В С-400 используется четыре типа ракет, включая дальнобойную 40Н6. К слову, неизвестно, получила ли ее Турция. Вместе с тем, Cumhuriyet признает, что С-400 не является непреодолимым препятствием для авиации противника и крылатых ракет.

Другое преимущество С-400 – ее цена. Комплекс стоит всего $500 млн, в то время как как "Пэтриот" миллиард, то есть в два раза дороже. 

Александр ИЛЬИН
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