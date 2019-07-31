Летчики SR-71 рассказали о нештатных ситуациях на борту

К катастрофе могла привести любая мелочь

Журнал The National Interest продолжает публиковать отрывки из воспоминаний летчиков SR-71, которые были опубликованы в книге Джона Альтсона "Черная линия".

Лейтенант Бредетт Томас получил достаточно простое задание – 45-минутный полет над Северной Корей, а затем быстрый возврат на Окинаву. Никакой заправки, что на этом типе самолетов было крайне опасным занятием.

В это время китайские и российские траулеры патрулировали море вблизи Окинавы и тщательно следили за полетами ВВС США. Поэтому было принято решение заправить самолет большим количеством топлива, нежели обычно – тридцатью тоннами. Сам полет должен был проходить с выключенным транспондером.

Проблемы с двигателем начались сразу после взлета. SR-71 совершил несколько неконтролируемых разворотов. После этого летчику предстояло вернуться на Окинаву с семью тоннами топлива. А поскольку возвращался Томас раньше, чем планировалось, на полу ангара не успели отчистить топливное пятно.

SR-71 всегда приземлялся под углом в 11 градусов, затем выбрасывает парашют и плавно опускает нос. Однако в тот день самолет начало болтать вправо и влево, а затем вырубился правый генератор. На взетно-посадочной полосе не успели убрать аэрофинишер. SR-71 наехал на него и повредил правые шасси. На этом невезение не закончилось. Томас по инструкции должен был тихонько заехать в ангар с работающими двигателями, а затем заглушить их. Так он и сделал. На скорости 3 мили в час, летчик дал по тормозам, однако "Дрозд" и не подумал остановиться, так как наехал на топливное пятно. Только резкий поворот вправо и повторное нажатие тормоза остановило самолет. За это время техники чуть не поседели.

Но самую интересную историю рассказал полковник Фрэнк Штемпф, который также служил на Окинаве. Вместе с Джилом Бертельсоном их отправили на выполнение первой миссии – ночной разведывательный полет над демилитаризованной зоной между Южной и Северной Кореей (ДМЗ). Самолет должен был сделать две петли и вернуть обратно на Окинаву. Пролетая над восточной частью полуострова на скорости 3 Махов, летчики неожиданно увидели море огней, как будто внизу раскинулся город, но его не должно было быть в ДМЗ. Пилоты проверили навигационные системы, но они были в полном порядке. Летчики начали нервничать, так как решили, что залетели туда, куда не следовало. SR-71 теоретически могли достать МиГ-25 и МиГ-31.

Позже оказалось, что тысячами огней были корейские рыболовецкие суда с зажженными фонарями. Они специально создавали видимость города, тобы запутать американцев.

По словам Фрэнка, потеряться на скорости 3 Маха это совсем не то, что сделать это, скажем, на скорости 900 км/час. Потому что каждую минуту, в то время пока вы пытаетесь понять, что происходит, самолет удаляется на 56 километров, а за одну секунду сгорает 600 кг топлива. Корейцы сделали расчет, что летчики запаникуют и изменят правильный курс, а там и русские их могут "сцапать".