Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минобороны бросает Ил-76 на тушение пожаров в Красноярском крае

Фото: www.globallookpress.com
Поручение отдал Владимир Путин

Минобороны России создает авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. Как говорится в пресс-релизе Минобороны, это было сделано "в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", а указании даны, соотвественно, министром обороны.

Сообщается, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.

Авиационные экипажи уже получили инструктаж и завершили предполетную подготовку. Летчики обладают специальной подготовкой и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 3 млн гектаров. В Иркутской области на всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей