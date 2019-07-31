Минобороны бросает Ил-76 на тушение пожаров в Красноярском крае

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Минобороны России создает авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. Как говорится в пресс-релизе Минобороны, это было сделано "в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации", а указании даны, соотвественно, министром обороны.
Сообщается, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.
Авиационные экипажи уже получили инструктаж и завершили предполетную подготовку. Летчики обладают специальной подготовкой и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.
По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 3 млн гектаров. В Иркутской области на всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.
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