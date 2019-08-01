"Индеец" на МиГ-29 сбил F-117

США публикуют подробности легендарной работы югославских сил ПВО

История о том, как в 1999 году американский стелс F-117 был сбит над Сербией из советского ЗРК С-125 "Нева", давно стала культовой. Про это историю снят документальный фильм, а обломки некогда самого секретного бомбардировщика хранятся в белградском музее авиации.

Однако, когда самолет только был сбит, российская газета "Красная звезда" опубликовала статью, в которой говорилось, что подполковника Дейла Зейко, который пилотировала F-117, сбил подполковник Гвозден Джукич на МиГ-29. По его словам, он обнаружил вражеский самолет в сумерках впереди себя на расстоянии полтора километра, когда патрулировал западные границы Сербии.

Летчик мгновенно распознал F-117 по форме планера и атаковал его ракетами "воздух-воздух". После попадания в него первой же ракеты, бомбардировщик начала распадаться на части, а пилот сразу же катапультировался.

"Я был так же удовлетворен победой, как индеец, который снял скальп врага или даже больше", – цитировали российские СМИ летчика. Он добавил, что капитан Кен Двили (его имя было написано на самолете) вероятно не знал, что за ним охотились.

"Также он не слышал о нашей пословице – "Черная овца – плохая овца", – добавил летчик, намекая на название эскадрильи американского пилота "Черная овца".

Как известно, позже оказалось, что Двили не пилотировал уничтоженный F-117, а в самолете был Зейко.

На самом же деле, пилота Гвоздена Джукича не существовало. Это был псевдоним зенитчика Золтана Дани, который сбил F-117 из С-125. Возможно, сербы сами выдумали эту историю и передали русским, чтобы запутать американцев. В любом случае, вскоре все узнали правду, так как летчика увезли на базу в Северную Италию, а в Пентагоне уже не могли скрывать, что знаменитый стелс был сбит из старого советского ЗРК.



В 2012 году Дейл Зелко поехал в Сербию на встречу с Дани, о чем был снят документальный фильм с понятным названием "Вторая встреча".