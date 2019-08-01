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В акватории Балтийского моря сегодня утром стартовали крупнейшие
оперативные учения "Океанский щит ‑ 2019". Об этом сообщили в
Министерстве обороны России.
В маневрах 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ, а также более 10 тыс. военнослужащих, передает РИА "Новости".
Представители командования ВМФ пояснили, что в ходе учений планируется проверить готовность сил флота к защите национальных интересов, а также отработать "навыки по управлению силами флота" и вопросы применения межфлотской группировки ВМФ.
Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Учения продлятся до 9 августа. Руководить проверкой боеготовности сил флота будет главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Учения "Океанский щит" впервые прошли в прошлом году в Средиземном море. Они продлились с 1 по 8 сентября 2018 года. В учениях принимали участие 26 кораблей, две подводных лодки, 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС РФ. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы с кораблей, вертолетов и самолетов.
По результатам прошлогодних маневров министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе.
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