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F/A-18 упал в каньон Звездных войн на людей

Фото: www.globallookpress.com
В Долине Смерти подсчитывают пострадавших

Появились новые подробности крушения американского истребителя F/A-18, который рухнул накануне в Долине Смерти в Калифорнии.

Как сообщает The Aviation Geek Club, самолет упал в легендарном Каньоне Звездных войн, где проходили съемки знаменитой эпопеи. А точнее, по данным официального представителя Долины Смерти, в западной части национального парка, рядом со смотровой площадкой Отца Кроули.

Это туристическое место, где часто бывает достаточно большое количество народа. По данным журнала, там находится парковка. Люди оставляют машины и поднимаются выше, чтобы полюбоваться видами.

По данным издания, несколько человек ранены, и возможно, есть погибшие. О пилоте пока нет никакой информации, но скорее всего, он катапультировался. Поиски летчика продолжаются. Причина аварии расследуется.

Александр ИЛЬИН
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