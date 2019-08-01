Израиль погубил турецкую сделку по F-35

Из Иерусалима "нашептали" американцам

США отказались продавать Турции F-35, потому что данное решение пролоббировали израильские власти. Такую любопытную версию ожидаемого выхода Анкары из программы истребителя представила газета The Times of Israel, ссылаясь на источники в Иерусалиме.

Статья издания основана на репортаже израильского телеканала Channel 12, который якобы получил эту информацию от госслужащих. Оказалось, что израильтяне на протяжении нескольких месяцев вели скрытую работу, что окончательно отговорить американцев поставлять Турции истребители, которые, к слову, давно есть у Израиля.

Как известно, официальная причина отмены поставки – покупка Анкарой российских ЗРК С-400, который ставят под угрозу безопасность F-35.

Чисто гипотетически, такой вариант реален. Израильским F-35I возможно в скором будущем еще придется встретиться с С-300 над Сирией и Ираном, поэтому если произойдет утечка секретных данных об истребителе, Израиль действительно может от этого проиграть. В том числе, если данные о F-35 окажутся в руках российской разведки.