На Западе раскритиковали парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Большинство кораблей относятся к советскому наследию

Значительная часть новых военных кораблей России – это усовершенствованные советские проекты, а большие корабли Москва как не строила, так и не строит. А звезда прошлогоднего парада крейсер "Петр Великий" вообще не пришел в Северную столицу.

Вместе с тем, по мнению The National Interest, парад отражает тенденцию в российском кораблестроении, которая заключается в переходе на "компактный флот быстрого реагирования" без эсминцев и авианосцев. Основной акцент при этом делается на малых ракетных кораблях и корветах, а также крылатых ракетах "Калибр". Это оружие можно применять не только для обороны, но и нападения, что было продемонстрировано всему миру в ходе сирийской кампании, когда российские корабли и подлодки нанесли удар по боевикам.

Налицо уход от морской стратегии Советского Союза, который подобно США старался построить больше кораблей дальней морской зоны и даже предпринял попытку сделать тяжелый авианосец, но события 1991 года перечеркнули все планы корабелов.

Естественно, NI отметил на параде фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", а также его уникальную анти-торпедную систему "Пакет-Е", которая уже вызвала самые положительные отзывы среди западных экспертов.

Интересно, что парад в честь для ВМФ был отменен в 1980 году, но был возрожден указом Владимира Путина от 2006 года.